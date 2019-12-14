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الاتحاد يواصل التخبط ويسقط أمام الفيصلي في الدوري السعودي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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الاتحاد والفيصلي
الاتحاد والفيصلي
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشتعلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح ويليام ألفيس أهداف اللقاء لصالح الفيصلي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 43.

وأدرك حمدان الشمراني هدف التعادل من ضربة رأس ليضعها في مرمى الاتحاد عند الدقيفة 51.

ونجح خالد الغامدي في تسجيل هدف الفوز للفيصلي عند الدقيقة 85، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الفيصلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده لـ20 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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