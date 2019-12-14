السيسي من منتدى شباب العالم: نجتمع لاستكمال حلم الشباب المصري (فيديو)



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ حضور منتدى شباب العالم: "أرحب بكم هنا، في قلب العام إفريقيا، تلك القرية النابضة بالخيرات، في سيناء أرض الأنبياء المباركة ومهد الحضارات، نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، بشرم الشيخ: "هذا الحدث الكريم يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون".



وتابع: "نجتمع لاستكمال حلم الشباب المصري، الذي بدأ منذ عامين، وخلق على يقين".

