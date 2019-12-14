والدة الطفل زين يوسف تبكي وسط تصفيق حضور منتدى شباب العالم (فيديو)



حيث طالبت مقدمة المنتدى الإعلامية إيمان الحصري، توجيه التحية إلى والدة محارب السرطان زين يوسف، لتصقف باكية وسط تصفيق الحضور.



وسيعقد على مدار أيام المنتدى بشرم الشيخ عدة جلسات، سيناقش خلالها قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية، وتمكين المرأة، والاتحاد من أجل المتوسط.

بكت والدة محارب السرطان زين يوسف، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.