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صورة السيسي وفتاة بلا ذراعين تعمل "طيارا".. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:49 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
هدى زيدان
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انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود عربية وأجنبية، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المنتدى.

وتضمن حفل افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، عددًا من المشاهد واللقطات الهامة التي تعكس الحب والانتماء.

وترصد الفجر عددًا من المشاهد المهمة التي ظهرت خلال افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

الوفود المشاركة ترفع الأعلام

تزامنًا مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم حملت غالبية الوفود المشاركة بالمنتدى أعلام بلادها، وقام بعضهم بترديد النشيد الوطني الخاص ببلاده، ويرفع علم بلاده عاليًا، في لقطة وثقتها عدسات مصوري منتدى شباب العالم؛ لتعكس انتماء الوفود المشاركة بالمنتدي.

صورة السيسي وفتاة بلا ذراعين تعمل طيارا.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم
السيسي خلفية هواتف المشاركين بالمنتدى

في لقطة عفوية رصدتها كاميرات المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية هواتف عدد من المشاركين في المنتدى، في لقطة تعكس مدى الحب والتقدير الذي يتمتع به القائد السيسي بين أوساط الشباب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر أن السيسي بحنكته وعبقريته أصبح قدوة وأسوة حسنة لجيل الشباب.

رقصات شعبية إفريقية

حرصت الوفود الإفريقية المشاركة بالمنتدى على وضع بصمتها الخاص بافتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، وحرص ممثلو الدول الإفريقية على تقديم بعض رقصاتهم الفلكلورية خلال افتتاح فعاليات المنتدى، وأداء بعض الأغاني الخاصة بهم، رافعين أعلام بلادهم.

صورة السيسي وفتاة بلا ذراعين تعمل طيارا.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم
فتاة بدون ذراعين تعمل طيارة

أبهرت فتاة تُدعى جيسيكا كوكس، من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث فقدت ذراعيها الاثنين، حضور منتدى شباب العالم، حين ظهرت في فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات الملتقى؛ لتعلن أنها تعمل طيارة في بلادها.

وخلال الفيلم قالت جيسكا: "نملك أحلامًا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيقها، لقد كنت دومًا أحلم بتسلق الجبال، وكنت استخدم بقية أعضاء جسدي لتسلك الجبال، وحاول كل من حولي منعي من ذلك، وكان هذا يغمرني بالإحباط".

ونصحت جيسكا حضور منتدى شباب العالم بتتبع أحلامهم مهما كانت مستحيلة، وبذل كافة الجهود لتحقيقها، أيًّا كانت الصعاب.

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