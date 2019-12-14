أول تعليق من فالفيردي عقب تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد

‫تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه الإيجابي مساء اليوم أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".‬



‫وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كان هناك لحظات لم نكن فيها على ما يرام، ولحظات كنا فيها جيدين، ولكن الكلاسيكو مباراة مختلفة، اليوم بشكل عام لم نكن على ما يرام".‬



‫وأضاف :"التغييرات كانت لهذه المباراة وليس للتفكير بالكلاسيكو، نحن نموت هنا على مقاعد البدلاء من اجل الفوز بالمباراة، نحن نفكر في اللعبة التي أمامنا، ولا نفكر في الكلاسيكو".‬





‫وتابع :"لا يوجد اي فريق يهيمن على أرضه وخارجها، كل الفرق تعاني خارج الديار أحيانًا، ليس فقط في الليغا، وايضا في دوري الأبطال".‬



‫وزاد :"الكلاسيكو سيكون مختلفا، مع دلالات خاصة لكلا الفريقين".‬



‫وأشار :"بالنسبة لتغيير ألبا، الأمر واضح، لأنه عائد من اصابة مثل سيميدو، وبالنسبة لوسط الميدان ودخول فيدال وألينا، كان من أجب تحديث خط الوسط لدينا في الدقائق الأخيرة".‬



‫وأوضح :"أحيانا الخصم يضغط عليك عاليا، ويخاطر، لذلك عليك ان تستغل هذه الفرصة وترتد عليهم".‬



وأتم حديثه :"كانت مباراة صعبة وقوية، وكل شيء كان يمكن أن يحدث فيها".