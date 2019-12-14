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أول تعليق من فالفيردي عقب تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد
السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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علي نبوي
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تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه الإيجابي مساء اليوم أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كان هناك لحظات لم نكن فيها على ما يرام، ولحظات كنا فيها جيدين، ولكن الكلاسيكو مباراة مختلفة، اليوم بشكل عام لم نكن على ما يرام".
وأضاف :"التغييرات كانت لهذه المباراة وليس للتفكير بالكلاسيكو، نحن نموت هنا على مقاعد البدلاء من اجل الفوز بالمباراة، نحن نفكر في اللعبة التي أمامنا، ولا نفكر في الكلاسيكو".
وتابع :"لا يوجد اي فريق يهيمن على أرضه وخارجها، كل الفرق تعاني خارج الديار أحيانًا، ليس فقط في الليغا، وايضا في دوري الأبطال".
وزاد :"الكلاسيكو سيكون مختلفا، مع دلالات خاصة لكلا الفريقين".
وأشار :"بالنسبة لتغيير ألبا، الأمر واضح، لأنه عائد من اصابة مثل سيميدو، وبالنسبة لوسط الميدان ودخول فيدال وألينا، كان من أجب تحديث خط الوسط لدينا في الدقائق الأخيرة".
وأوضح :"أحيانا الخصم يضغط عليك عاليا، ويخاطر، لذلك عليك ان تستغل هذه الفرصة وترتد عليهم".
وأتم حديثه :"كانت مباراة صعبة وقوية، وكل شيء كان يمكن أن يحدث فيها".
وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كان هناك لحظات لم نكن فيها على ما يرام، ولحظات كنا فيها جيدين، ولكن الكلاسيكو مباراة مختلفة، اليوم بشكل عام لم نكن على ما يرام".
وأضاف :"التغييرات كانت لهذه المباراة وليس للتفكير بالكلاسيكو، نحن نموت هنا على مقاعد البدلاء من اجل الفوز بالمباراة، نحن نفكر في اللعبة التي أمامنا، ولا نفكر في الكلاسيكو".
وتابع :"لا يوجد اي فريق يهيمن على أرضه وخارجها، كل الفرق تعاني خارج الديار أحيانًا، ليس فقط في الليغا، وايضا في دوري الأبطال".
وزاد :"الكلاسيكو سيكون مختلفا، مع دلالات خاصة لكلا الفريقين".
وأشار :"بالنسبة لتغيير ألبا، الأمر واضح، لأنه عائد من اصابة مثل سيميدو، وبالنسبة لوسط الميدان ودخول فيدال وألينا، كان من أجب تحديث خط الوسط لدينا في الدقائق الأخيرة".
وأوضح :"أحيانا الخصم يضغط عليك عاليا، ويخاطر، لذلك عليك ان تستغل هذه الفرصة وترتد عليهم".
وأتم حديثه :"كانت مباراة صعبة وقوية، وكل شيء كان يمكن أن يحدث فيها".
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