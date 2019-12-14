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فراعنة الجولف يقفزون للمركز الثانى فى البطولة العربية .. ودين نعيم يتصدر الفردي بجدارة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخبنا الوطنى للجولف فى القفز للترتيب الثانى للفرق فى منافسات البطولة العربية للجولف رقم 39 المقامة حاليا بالمغرب بمشاركة 13 دولة عربية . 

كما نجح لاعبنا الواعد دين نعيم فى اقتناص الصدارة فى منافسات الفردى ليعتلى القمة بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل الاخيرة من البطولة .

وقدم نجوم الفراعنة بقيادة النجم ممدوح الشيخ والشباب الواعد دين نعيم وفارس عبد العزيز وماجد عبد التواب مستوى اكثر من رائع فى الجولة السادسة ليقفزوا من المركز الخامس الى الثانى بعد اداء رجولى وشعور بقيمة فانلة المنتخب المصرى .

وسدد لاعبونا فى الجولة الثالثة تسع ضربات تحت المعدل ليتقدموا للمركز الثانى مسجلين 654 ضربة خلف المتتخب المغربى صاحب الارض والصدارة حتى الآن 632 ضربة والذى حسم اللقب لصالحه تقريبا وهو ما كان متوقعا لاسيما وأن المغرب تعد الدولة العربية الاكثر انفاقا على رياضة الجولف فى الوقت الحالى .

ويتطلب من نجوم الفراعنة فى جولة الغد الرابعة والاخيرة بذل جهد مضاعف من أجل الحفاظ على هذا الترتيب والظفر بالميدالية الفضية لاسيما وأن منتخبى تونس والبحرين يلاحقا الفراعنة والفارق ضربتين فقط مع كل منهما .

وفى منافسات الفردى اعلن لاعبنا الواعد دين نعيم عن نفسه بعد ما نجح فى خطف صدارة منافسات الفردى بعد اداء ولا اروع وتسديد 6 ضربات تحت المعدل فى الجولة الثالثة ليتقدم على صاحب الارض المغربى دهمان سفيان الذى كان مسيطرا على القمة فى الجولتين الاولى والثانية  ومعه مواطنه عثمان الذى تراجع للمركز الثالث .

وتدور منافسة شرسة للغاية على لقب الفردى والتى ستحسم اليوم بين اكثر من لاعب فى مقدمتهم  على الترتيب  نجمنا دين نعيم 208 ضربة وسفيان 209 ضربة وعثمان 211 ضربة والتونسي برهومى 212 والبحرينى محمد الكوارى 215 .

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