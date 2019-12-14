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إيمان طلعت لـ"الفجر": السيسي أول رئيس يحتضن الشباب.. ومنتدى شباب العالم له أهمية خاصة (حوار)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رسميًا منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من  اليوم السبت 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم، في هذا السياق حاورت "الفجر" إيمان طلعت عضو تنسيقية الأحزاب فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

برأيك.. ما هي أهمية منتدى شباب العالم؟
المنتدى منصة حوار أطلقها الرئيس السيسي منذ 2016 بعد دعوة عدد من شباب مصر ليرسلوا رسالة سلام إلى العالم، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، والمنتدي يجمع أفكارا وآراء ومبادرات شبابية من كافة أنحاء العالم.

منتدي الشباب في 2018، أصدر توصيات هامة منها تكليف الحكومة الاستعانة بنخبة من الشباب لوضع آلية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، قد تحققت هذه التوصية، استعانت الحكومة بنواب محافظين شباب، قد لعب شباب البرنامج الرئاسي وتنسيقية الأحزاب في المنتدي دور كبير في توصيل صوت الشباب المصري للعالم.

ما فائدة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؟
البرنامج الرئاسي أنتج كوادر شبابية مؤهلة، وساهم في تمكين الشباب لتولي المناصب القيادية، يساهم البرنامج في تأهيل الشباب وتمكين المرأة للحصول علي كوادر تعمل في الوزارات والمجالس المحلية.

وجهي كلمة للرئيس السيسي؟
أقدم تحية حب وتقدير واحترام لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للشباب وإتاحة الفرصة للتمكين الفعلى للشباب والمرأة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية فمنذ أن أعلن سيادته عن عام الشباب في 2016، وضح اهتمام فخامته بالشباب والمرأة والعمل على التمكين الفعلى بعد الإعداد والتأهيل الجيد فتحية من القلب للأب فخامة الرئيس راعى الشباب فى العالم وليس فى مصر فقط الرئيس ضرب المثل الأول فى العالم حول الحوار مع الشباب ومعرفه ما يشغلهم وأهم القضايا التى موضع اهتمامه وهذا ليس موجود فى العالم كله إلا بمصر مع فخامه الرئيس ومنصه الحوار الأولى فى العالم "منتدى شباب العالم".

ماهو إحساسك بمشاركتك فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؟
المنتدى به شباب من كل العالم وهي فرصة للتعلم واكتساب الخبرات وبالإضافة إلى المنتدي يميزه مشاركة الرئيس السيسي هي رسالة ضمنية أنه يدعم الشباب.

المنتدى يعتبر حلقة وصل بين مختلف شباب العالم وتبادل الأفكار المختلفة، وتمكين الشباب بمشاركتهم فى تقديم الحلول والمقترحات لصناع القرار والمؤثرين فى دول العالم. كما أن المؤتمر يضم جلسات كثيرة منها قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط( الجذور الأور متوسط) ومستقبل مهارات الشباب فى عصر الثورة الصناعية الرابعة،وتحديات الإرهاب والتغير المناخي، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعى

ماهي التوصيات التي توصلتم إليها كتنسيقية الأحزاب بمؤتمر فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؟
نحاول دفع العالم لتبني النموذج المصري في دعم وحماية حقوق اللاجئين، مصر نجحت في تقديم نموذج رائع في التعامل مع السوريين وتعاملت معهم كمواطنين مصريين وأعطتهم كل الحقوق والحريات كأنهم في وطنهم " مصر رفعت من كرامة اللاجئين" .

هل تشاركين بجلسات خاصة كمتحدثة؟
خلال فترة المنتدى عقب الجلسة الافتتاحية له، منها ورشة تيارات متبادلة، آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والأمن الغذائى في العالم..مبادرات شبابية للتحرك. وأشارك، كمتحدثة يوم الاثنين فى جلسه دور الفنون فى التعامل مع القضايا الإنسانية.

ما هي أبرز إنجازات الدولة المصرية؟
مصر تسير بخط ثابت واستطاعت تحقيق أعلي معدلات نمو اقتصادي بفضل خطة الاصلاح الاقتصادي، والرئيس السيسي يريد الوصول إلي المواطن المصري البسيط وأن يحقق أحلامه، أحلم بتحقيق مصر للصدارة في كل مجالات، مصر نجحت في تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي وإدارة الملف الأفريقي.

احلم أن تصل مصر لريادة شرق المتوسط " أشوف مصر أعلي دولة في العالم في الإنتاج والاقتصاد، ونحتضن العالم لأننا أقدم حضارة في العالم " وتحقيق أعلى تمكين للمرأة.

أخيرًا.. ماهي طموحاتك الشخصية؟
أحلم أن أصبح برلمانية وأعمل في أحد لجان البرلمان لتشريع القوانين ورسم مستقبل الوطن .

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منتدي العالم منتدى الشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اخر الاخبار اخبار مصر إيمان طلعت متولي

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