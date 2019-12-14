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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر إلى مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك القادمة
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتأتي المباراة بعد فوز الفريق الابيض على نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة والوصول إلى النقطة رقم ١٣،ليحتل الزمالك المركز الخامس بعد مرور سبعة أسابيع من المسابقة.

التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة القادمة
يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الى تثبيت تشكيل الابيض خلال الفترة المقبلة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة
أعلنت قناتي اون سبورت وتايم سبورت إذاعة مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقوم اذاعتي الشباب والرياضة واون سبورت اف ام ببث المباراة على موجات الراديو.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بنفس التشكيل الذي خاض به المباراة الأخيرة أمام بيراميدز
في حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم.
خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، برصيد ١٣ نقطة وذلك بعد ان خاض ٦ مباريات، فاز في ٤ وتعادل في مباراة وتعرض للهزيمة في لقاء وحيد.
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