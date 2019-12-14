بعد تقديم افتتاحية منتدى شباب العالم.. إيمان الحصرى "مذيعة الرسميات"

من هى إيمان الحصرى؟



بعد ثورة يناير



مرحلة إعلامية جديدة، بدأتها "إيمان"، بعد ثورة يناير 2011م، حيث انضمت لقناة "صدى البلد"، في 2012م، والتي قدمت على شاشتها أحد البرامج الاجتماعية لتنتقل بعد ذلك إلى قناة "المحور" التي تبنتها لتصبح مذيعة أهم برامجها "90 دقيقة".



الأحداث الرسمية



أصبحت "الحصري"، مذيعة الأحداث الرسمية، حيث اختارتها مؤسسة الرئاسة لتقدم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في 13 مارس 2015م.



وقع الاختيار عليها لتقدم افتتاح أحد أهم المشاريع القومية الذي كان يحلم به كل مصري وهو "قناة السويس الجديدة".



كما أدارت "الحصري" جلسة اليوم الرابع من منتدى شباب العالم، والتي جاءت بعنوان "دور المرأة فى دوائر صناعة القرار" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قدمت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" لعرض إنجازات السيسي في 4 أعوام، بيناير الماضي.



وكان أبرز المواقف المحرج التى تعرضت لها خلال رحلتها فى مجال الإعلام والتى روتها خلال استضافتها الإعلامية والفنانة إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" وقالت تصريحا جريئا وهو "ضيوفى كانوا يتجاهلونى لصغر سنى ولكننى أفاجئهم حينما ندخل الحوار".



انتقلت مؤخرا إلى قناة DMC ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل برنامجها الجديد.



وتحل الليلة "الحصرى" كمقدمة لافتتاحية منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.







تميزت بأسلوبها اللبق، ولغتها العربية السليمة، أثبتت جدراتها على الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية بعد تقديمها للعديد من الأحداث الإعلامية وكان أبرزها تقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة وساهم أسلوبها الراقى فى التقديم ووسامتها فى اختيارها لتقديم افتتاحية منتدى شباب العالم ٢٠١٩.ولدت إيمان الحصري في القاهرة عام 1982، وكان والدها يعمل صحفيا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، واختارت "إيمان" دراسة السياسة، حيث التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتخرجت بعدها لتعمل كمراسلة في قناة "النيل للأخبار" في عام 2002م، خاضت تجربة التقديم التليفزيونى من خلال قناة النيل للأخبار أيضا، قبل أن تشارك فى تقديم برنامج "البيت بيتك" في عام 2006.عرفت باهتمامها بالقضايا السياسية الكبري، لذا طلبت أن تكون مراسلة القناة في قطاع غزة، وقدمت خلال هذه الفترة تغطيات هامة لبعض الأحداث بالقطاع، بعدها، تم اختيار "إيمان" للمشاركة في تقديم برنامج "البيت بيتك"، على التليفزيون المصري، وكانت وقتها في الخامسة والعشرين من عمرها، لتصبح أصغر مذيعة عملت بالبرنامج، من بين مذيعه الذين كان على رأسهم محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوي وخيري رمضان.ثم انتقلت الحصرى إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن" والذي تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.