النيابة تصرح بدفن شاب انتحر في أبو النمرس لمروره بحالة اكتئاب

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب ويدعى "إسلام" 20 عامًا بقرية تابعة لمركز أبو النمرس، لمروره بحالة من الاكتئاب إثر حبسه بداخل المنزل لافتعاله المشاكل مع الآخرين، فيما تبين عدم وجود شبه جنائية حول الواقعة.





وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشاب يمر بأزمة نفسية، مما عرضته لحالة من الاكتئاب إثر حبسه بداخل المنزل لافتعاله العديد من المشاكل مع الآخرين وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب للتصريح بالدفن





كان تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية الاشطر التابعة لدائرة المركز.





وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يبلغ من العمر 20 عاما، شنق نفسه بربطه لبنطال بمسمار معلقًا إياه بالسقف داخل غرفته، لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



