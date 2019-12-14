بث مباشر الشوط الثاني لمباراة السد القطري ضد مونتيري في كأس العالم للأندية (0-2) .. التشكيل والقنوات الناقلة

يبث مباشر الشوط الثاني لمباراة السد القطري ضد مونتيري في كأس العالم للأندية (0-2) .. التشكيل والقنوات الناقلة





بث مباشر الشوط الثاني لمباراة السد القطري ضد مونتيري، التقى اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، نادي السد القطري ضد فريق مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية، وبدأت المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2 مقابل لا شئ لصالح مونتيري .





وتعد مشاركة السد القطري في بطولة كأس العالم للأندية هي الأولى في تاريخه، ويلعب في البطولة بسبب تنظيم البلد "قطر"، وينوي السد القطري التأهل لنصف النهائي من أجل ضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي، بقياده لاعبنا المصري محمد صلاح.



وتعد مشاركة مونتيري المكسيكي، هي الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية، ويأمل في تحقيق مركز أفضل من النسخة 2012، التى حقق فيها برونزية العالم بعد الفوز على النادي الأهلي المصري.



تشكيل السد القطري ضد مونتيري المكسيكي



حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: سالم الهاجري، كوريا، عبد الكريم حسن، طارق سلمان

خط الوسط: جابي، خوخي، أكرم عفيف، تاي هي نام

في الهجوم: بغداد بونجاح، حسن الهيدوس





تشكيل مونتيري المكسيكي ضد السد القطري



حراسة المرمى: باروفيرو

خط الدفاع: جالارو، مدينا، مونتس، سانشيز

خط الوسط: جونزاليس، رودريجز، بيزارو، بابون، فانجيوني

في الهجوم: موري





القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد مونتيري المكسيكي





يمكنك مشاهدة مباراة السد القطري ضد مونتيري المكسيك 3 قنوات عبر القمرين نايل سات وسهيل سات وهي: beIN HD1، KASS HD3، KASS HD6.









