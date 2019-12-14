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"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:22 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات برئاسة هاني الجويلي، وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن،والعميد أسامة يونس مأمور المركز، الرائد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث ببا،الرائد أحمد ربيع معاون مباحث ببا،النقيب محمد عقيل وكيل قسم شرطة المرافق،خالد شوقي نائب رئيس المدينة، أحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات، محمد عبد العاطي مدير المتابعة، محمد راشد رئيس قسم الإعلانات، محمود حسن رئيس عمال الإشغالات، وومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع "التحرير،بورسعيد،المستشفى المركزي، الشيخ يسن، سعد زغلول،منطقة عمارات الأوقاف،كوبري فابريقة ببا"، والتي شملت: "تاندات صاج،كراسي بلاستيك، طاولات،عروق خشبية،أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص،تعديات على الأرصفة، باعة جائلين، فاترينات" وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية،حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة موسعة بشوارع المدينة والمجالس القرورية،والتي أسفرت عن رفع ونقل 150 طن من القمامة والمخلفات الصلبة،حيث تم نقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، وذلك باستخدام سيارات ومعدات الوحدة المحلية والمجالس القروية.
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
"بـبـا" تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات جنوب بني سويف (صور)
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