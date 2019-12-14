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"المسلات".. فيلم وثائقي عن الحضارة الفرعونية خلال منتدى شباب العالم (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، عرض فيلمًا وثائقًيا قصيًرا عن الحضارة الفرعونية القديمة، تحت عنوان "المسلات".

واستعرض الفيلم تاريخ المسلات المصرية، وقامت المرشدة السياحية نور بشرح تاريخ المسلة، وأماكن تواجدها في العالم.

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث من المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.

ويضم المنتدى هذا العام نحو 40 شركة تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم فيلم المسلات الحضارة الفرعونية

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