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منتدى شباب العالم.. بانينو: 250 ألف طفل يحاربون في أنحاء العالم.. 40% منهم من الفتيات (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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نيشال بانينو
نيشال بانينو
كساب أحمد
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قال نيشال بانينو، أحد أهم المدافعين عن حقوق الأطفال في العالم، إن هناك 250 ألف طفل يحاربون في أنحاء العالم، 40% منهم من الفتيات، مشددًا على ضرورة محاربة الجوع والفقر في كافة أنحاء العالم، وحل مشكلة الأسلحة الصغيرة والمنتشرة في كافة أنحاء العالم.

وتابع "بانينو"، خلال كلمته بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، بحضور السيسي، مساء السبت، أن منتدى شباب العالم مساحة في غاية الأهمية، للعمل من أجل تجاوز القرارات والبيانات، والبحث عن طرق خلاقة ومبدعة للعلاج مشاكل الفقر وغياب التعليم في كل أنحاء العالم، لأن هذا من شأنه تقليل النزاعات في كافة أرجاء العالم.

ولفت إلى أن الكثير يواجه مصاعب على مدار عمله، ولكن لا يوجد مستحيل بدليل وجوده هنا في هذا المؤتمر، معقبًا: "لو وجدت الإرادة سيتوفر السبيل".
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الكلمات المفتاحية

نيشال بانينو منتدي العالم توك شو السيسي

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