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تصريح مثير من لوشيسكو يكشف سر الفوز على الترجي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:16 م
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لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن فوز فريقه على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.

وسجل المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز هدف الفوز للهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الترجي عند الدقيقه 73.

وقال لوشيسكو في تصريحات تليفزيونية: "لعبنا الشوط أول بشكل جيد، لكننا أهدرنا العديد من الفرص السهلة، وفي الشوط الثاني المباراة كانت متوازنة بين الفريقين".

وأضاف: "لكننا في النهاية أحرزنا هدف اللقاء، وكان لدينا فرص كثيرة للتهديف طوال المباراة، وهذا ما كنا نسعى إليه".

وأتم: "توقيت الهدف كان رائعا؛ فالأمور كانت ستصعب علينا في حالة تأخر تسجيل الهدف".

وبهذا الفوز يضرب الهلال موعدا مع فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مونديال الأندية.
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