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"أبو سنة" أمينًا للمال بعد فوزه بعضوية المكتب التنفيذي لإتحاد المهندسين العرب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
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فاز المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية بالتزكية، بعضوية المكتب التنفيذي لإتحاد المهندسين العرب، في الانتخابات التي تمت بالعاصمة الأردنية عمان، على منصب الرئيس والأمين العام والنائب وأمين المال.

شارك في الانتخابات من نقابة المهندسين المصرية وفد رفيع المستوى، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر والمهندسة زينب عفيفي، أمين عام مساعد نقابة المهندسين والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد.

وأعرب "أبو سنة" عن سعادته بهذا الفوز، مثمنا الثقة التي أولاها المهندسون العرب له، مؤكدًا على أن نقابة المهندسين المصرية ستستمر في مواصلة العمل لدعم توحيد العمل الهندسي العربي، والتي ساهمت في تأسيسه منذ نحو 50 عامًا، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين حريصون على لَمّ الشمل وتنسيق المواقف العربية في كافة المحافل الهندسية إقليميا وعالميا.

وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر: "إن النقابة تسعى من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية، وهى توحيد إمكانات المهندسين العرب وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية فى بناء وحدتها واستقلالها السياسى والاقتصادى ورفع شأن المهنة والحفاظ على التراث الهندسى العربى، والعمل على تطوير التعليم الهندسى".

وفى نفس السياق، فاز بالتزكية المهندس فيصل العجمى، من الكويت، بمنصب رئيس الاتحاد والمهندس عبد القادر تميم، من السودان بمنصب نائب رئيس الاتحاد والدكتور مهندس عادل الحديثي، من العراق بمنصب أمين عام الاتحاد.

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