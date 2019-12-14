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سوء تنظيم وخلافات بحفل نانسي عجرم والعسيلي.. مشاكل من اللحظة الاولي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:05 م
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العسيلي ونانسي عجرم
العسيلي ونانسي عجرم
يارا أحمد
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يتواجد حاليا "الفجر الفني" بحفل الفنانة نانسي عجرم والفنان محمود العسيلي بالجامعة الألمانية، ومنذ اللحظة الأولى لدخول الميديا حدثت خلافات نظرًا لعدم تنسيق المنظمين مع الجامعة ورفضوا دخول بعض الكاميرات للتسجيل مع العسيلي وتعنت بعض المنظمين التابعين للجامعة.

وصعد الفنان محمود العسيلي، منذ قليل على المسرح بحضور عدد كبير من الطلاب والفنان صلاح عبدالله وعدد آخر من نجوم الفن والمجتمع.

موعد حفل نانسي عجرم بالإمارات

وفي سياق آخر، تستعد نانسي لإحياء حفل غنائيًا كبيرًا في دولة الإمارات، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي.

والجدير بالذكر أن نانسي شاركت مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهد حفلها حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
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