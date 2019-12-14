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ترتيب هدافي الإسباني اليوم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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ترتيب هدافي الإسباني اليوم
ترتيب هدافي الإسباني اليوم
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم. 

حافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 35 نقطة من 16 مباراة فاز في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 4 مباريات.

جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 34 نقاط، حيث خاض 15 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.

بينما جاء أشبيلية في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

تمكن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة:-

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 12 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 11 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 8 أهداف)
4 - لورين مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)
5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 8 أهداف)
6 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)
7 - انخل لويس رودريجيز (خيتافي - 7 أهداف)
8 - ويليان خوسي دي سيلفا (ريال سوسيداد - 7 أهداف)
9 - خوسي لويس ماتو (ديبورتيفو الافيس - 6 أهداف)
10 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 6 أهداف)
11 - لويس أفيلا (أوساسونا - 6 أهداف)
12 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 6 أهداف)
13 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)
14 - سانشيز خواكين (ريال بيتيس - 6 أهداف)

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