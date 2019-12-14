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عاجل.. تفاصيل المران الأول لكهربا في الأهلي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:01 م
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كهربا
كهربا
علي نبوي
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تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مقر النادي الأحمر بالجزيرة لخوض تدريبات تأهيلية لتجهيزه للمرحلة المقبلة

وأدى كهربا التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأحمر .

ووضع الجهاز الفني برنامج تأهيلي للاعب قبل أن يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للمشاركة بداية من يناير المقبل.


وأعلن الأهلي ظهر أمس الجمعة تعاقده رسميا مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وانتقل كهربا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بقيمة الشرط الجزائي ٤٠٠ ألف يورو.

وسيحصل كهربا على ٩ مليون جنيه راتبًا موسميًا وهي القيمة المالية للاعبي الفئة الأولى في الأهلي.


ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
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