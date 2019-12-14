والد الطفل "يوسف": رئيس الوزراء أنقذ قلب نجلي.. وتلقيت خبر تحويله لجامعة أسيوط بالدموع

خلال مناشدته لرئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لإنقاذ حياة نجله الوحيد الذي كان ينتظره من 11 عامًا، يشاء القدر ليعيد الأمل مره آخرى لوالد الطفل "يوسف" المصاب بعيب خلقي منذ أن جاء للدنيا.



واستجاب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما نشرته بوابة الفجر أمس وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بنقل الطفل يوسف أحمد ربيع المصاب بعيب خلقي بالقلب لاجراء جراحة عاجلة له والذي سيتوجه في الخامسة من فجرا صباح غدًا الأحد لجامعة أسيوط.





ومن جانبه قال أحمد ربيع والد الطفل "يوسف" المصاب بعيب خلقي في القلب، عقب تواصل مكتب رئيس الوزراء بحل مشكلة يوسف وتحويله لجامعة أسيوط الدموع كانت هي عنوان فرحتي.



وأضاف "ربيع" أنه تلقى أيضا إتصال هاتفي من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، يطمأن على نجلي قبل سفره، موضحًا أن محافظ البحر الأحمر قدم اعتذار لعدم لقائه بنجلي قبل سفره لجامعة أسيوط وذلك بسبب التزامه ببعض المواعيد.



وكانت بوابة الفجر قد نشرت نداء والد الطفل أحمد ربيع المقيم بسفاجا بأن حالة الطفل يوسف شهرين من العمر ومصاب بعيب خلقي بالقلب ومطلوب تدخل جراحي عاجل وصدر قرار محلس الوزراء السالف بنقلة لاجراء الجراحة بجامعة أسيوط.



"بعد انتظار دام لـ11 عامًا، وهو اللي هيبقى سندي في الحياة".. هكذا قال أحمد ربيع أحد مواطني مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، بعد أن رُزق بمولوده الوحيد "يوسف"، إلا أن القدر لم يكمل فرحته فأصيب بانسداد في شرايين القلب.



وناشد أحمد ربيع والذي يعمل موظفًا بالتربية والتعليم بمدينة سفاجا، كل من يملك المساعدة من المسئولين بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد "يوسف"، الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا بعد رحلة علاج لا نهاية لها.