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نصب تذكاري يضم اسم الشهيد الحسيني أبوضيف في مسقط رأسه بسوهاج

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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الشهيد الحسيني أبوضيف
الشهيد الحسيني أبوضيف
ميسون أبو الحسن
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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بوضع نصب تذكاري بجوار محطة قطار مدينة طما، يضم عددًا من شهداء ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، ويضم أيضًا اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاستشهاده التي حلت منذ يومين في ١٢ ديسمبر الجاري.

يذكر أن الشهيد الحسيني أبوضيف الصحفي بجريدة الفجر، تم اغتياله في أحداث الاتحادية التي اندلعت في ٥ ديسمبر بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبين القوى المناهضة لحكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث تم قنص أبوضيق من قناص إخواني محترف أصاب الجهة اليمنى من رأسه بطلقة محرمة دوليًل، بعد أن استطاع تصوير نحو ست ساعات كاملة للأحداث يومها.
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