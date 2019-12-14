نصب تذكاري يضم اسم الشهيد الحسيني أبوضيف في مسقط رأسه بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بوضع نصب تذكاري بجوار محطة قطار مدينة طما، يضم عددًا من شهداء ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، ويضم أيضًا اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاستشهاده التي حلت منذ يومين في ١٢ ديسمبر الجاري.



