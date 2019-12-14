ثروة كابيتال: حجم إصداراتنا من سندات الترويق بلغ 19 مليار جنيه

قالت شركة ثورة كابيتال إن إجمالي إصدارتها من سندات التوريق بلغ حتى الآن 28 إصدار بقيمة 19 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيانا لها اليوم، أنها قامت بسداد نحو 13 مليار جنيه من قيمة تلك الأصدارات بخلاف العائد عليها.

ثورة كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه لشركة كونتكت

وكشفت ثورة كابيتال عن نجاحها في إغلاق الأصدار الثاني والثلاثون لسندات التوريق المصدرة من الشركة لصالح مجفظة كونتكت لتقسيط السيارات وشركتها التابعة والشقيقة حيث بلغ قيمة الأصدار 1.8 مليار جنيه مقسمة على ثلاث شرائح بأجال 13 شهر و59 شهر.





وتولت ثروة في الطرح مهام مدیر الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، وقام كلًا من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة مصر المالية للاستثمارات بترويج وضمان الاكتتاب، وشارك في ضمان التغطية بنوك التجاري الدولي، والأهلي المتحد والمصري الخليجي.

وتم منح السندات المصدرة من قبل شركة ميريس للتصنيف الأئتتماني. تصنیف بدرجات (A, AA, AA+) وهو ما يعد من أعلى التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق.

ومن جانبه أكد ايمن الصاوي رئيس القطاع المالي للمجموعة، على شعورة بالفخر بالمجهود التى قامت به شركة ثورة كابيتال من تنويع مصادر التمويل بانضمام مؤسسات مالية وبنوك للترويج وضمان الأكتتاب، مشيرا إلى أن سوق الأكتتاب بدأ يلقي مؤخر رواج من قبل المصدرين وهو ما يعد تطورا هاما بما يساهم في تعميق سوق ادوات الدخل الثابت وتفعيل سوق السندات الثانوي.