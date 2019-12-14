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بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه وللمرة الثالثة على التوالي، وبالتعاون مع مبادرة حكاية تاريخية، تم استئناف أعمال تجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية.

وأضاف محمد متولي أن يوم السبت شهد استئناف أعمال مبادرة "حكاية تاريخية"، وهي عبارة عن مجموعة من شباب الجامعات، والذين قاموا بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وجاءت المبادرة بالاتحاد مع شباب الأثريين، ومن الجدير بالذكر أن شباب المبادرة سبق وأن قاموا بإزالة مخلفات أكثر من ٦٠٠ م من منطقة كوم الناضورة التي تقدر مساحتها بحوالي ستة أفدنة ونصف تقريبًا.

وكانت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي برئاسة محمد متولي؛ وبالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أعلنت في يونيو 2017 عن إدراج منطقة آثار كوم الناضورة ضمن المناطق السياحية السكندرية، كما أعلنت المنطقة عن إدراج المزارات السياحية كأحدي أبرز المعالم الأثرية في المحافظة وذلك بعد نجاح المنطقة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الترويج لها، كما تمكنت من عمل لوحات إرشادية لمنطقة كوم الناضورة وصهريج "ابن النبيه" الأثري.

بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
بالتعاون مع شباب الجامعات.. حملة نظافة لآثار كوم الناضورة في الإسكندرية
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