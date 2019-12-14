كل ما ترد معرفته عن الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة

حقق نادي برشلونة تعادل مخيب أمام نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب نادي ريال سوسيداد الدولي.





ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في كلاسيكو الأرض ببطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من البطولة الاسبانية لدواعي أمنية.





وتنقل مبارايات بطولة الدوري الاسباني الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث البطولة الاسبانية في الشرق الأوسط





ويمكنكم مشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز على القنوات التالية :





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.