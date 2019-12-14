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مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة لاعبيه المغادرة الي مدينة فالنسيا لمواجهة نادي فالنسيا غدا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ستقام على ملعب الميستايا الدولي بمدينة فالنسيا.

وشهدت قائمة لاعبي ريال مدريد المغادرة إلى فالنسيا والتي أعلن الموقع الرسمي للنادي الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غيابات بالجملة أبرزها ماركو أسينسيو وايدين هازارد لوكاس فاسكيز ومارسيلو بالإضافة إلي خامس رودريجيز بسبب الإصابة وغياب ابراهيم دياز وماريانو دياز بقرار فني من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بينما شهدت القائمة غياب الفرنسي فيرلاند ميندي بسبب الإيقاف وتواجد المدافع الدولي الاسباني ناتشو بعد العودة من الاصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة فالنسيا فى الدوري الاسباني الممتاز من المدرب زيدان كالأتي: 

تيو كورتوا , الفونسو أريولا , ألتوبي، داني كارفخال , ميليتاو , سيرجو راموس , رافا فاران , ناتشو , أودريوزولا، توني كروس , لوكا مودريتش , كاسيميرو , فالفيردي , فرانشيسكو إيسكو، كريم بنزيما , جاريث بيل , لوكا يوفيتش , فينيسيوس جونيور , رودريجو.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الميستايا الدولي بمدينة فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش.

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