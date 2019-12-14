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جوميز: أعتبر نفسي محظوظا باللعب لفريق كبير بحجم الهلال بطل آسيا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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جوميز
جوميز
وكالات
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وصف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي نفسه بالمحظوظ، بعد نجاحه في تسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى الترجي التونسي ،والذي قاد بطل آسيا للانتصار 1 / صفر والتأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة حاليًا في قطر .

وقال جوميز في تصريحات بعد المباراة : ”أشكر جميع اللاعبين على الأداء القوى الذي قدموه خلال المباراة ،والجهد العالي الذي بذلوه منذ الدقيقة الأولي حتى حققنا الانتصار وتأهلنا للمرحلة القادمة".

وأضاف :الفريق قام بعمل كبير طوال المواجهة ،وأنا سعيد للغاية بهذا الانتصار ،وأعتقد أننا نستحق الفوز لأننا لعبنا بتركيزنا وقدمنا مستوى طيب".

وعن مشاركته في الشوط الثاني قال :" لم أكن جاهز بدنيا بنسبة 100٪ حيث لم أشارك في التدريبات ولعبت لمدة 30 دقيقة فقط ،لكن زملائي ساعدوني خلال الوقت الذي شاركت فيه بالمباراة ".

وتابع قائلا :"أعتبر نفسي محظوظا باللعب لفريق كبير بحجم الهلال بطل آسيا ،والجماهير تعطيني الحافز لأقدم أفضل ما عندي من خلال الحب الكبير الذي يمنحوه لي ".

وشدد قائلا أيضا :“ليس من السهل أن تكون مهاجما أفضل فريق في آسيا ،فالجمهور طموح للغاية ،وأنا أبذل قصارى جهدى وأعمل للعودة بقوة بعد الشفاء من الإصابة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن دائما ".

وسيكون الهلال السعودي على موعد مع مواجهة أمام فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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الكلمات المفتاحية

فلامنجو جوميز الهلال الترجي

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