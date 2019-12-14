رحلة الأشقاء الثلاثة من العمى إلى البصر في قنا.. القرنية أعادت لهم الحياة

ثلاثة أشقاء، لم يروا نور الحياة من قبل بعد أن أصيبوا بالعمى، وخاضوا رحلة كفاح ومعاناة في نجع حاجر الجبل بمدينة الوقف في محافظة قنا.



ظل الأشقاء عبد الله، محمد، وجابر عيد، في ظلام مستمر، الا أنهم كانوا يرون بنور البصيرة، وسط معاناة مستمرة، وهم يحلمون بعودة نظرهم وقدرتهم على الأبصار، حتى تمكنوا من إجراء جراحة لزرع القرنية مكنتهم من الرؤية.





قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أنه معجب بعزيمة واصرار الشباب الثلاثة ومثابرتهم فى العمل وهنأهم بنجاح عمليات زرع القرنية ووجه بضرورة توفير المتابعة الدورية لهم واستكمال مراحل العلاج.





من جانبهم توجه الاشقاء الثلاثة بالشكر لمجلس الوزراء والمسئولين بمحافظة قنا ومؤسسة صناع الخير وكل الأطباء على جهودهم ورعايتهم حتى اكتملت فرحتهم برؤية النور لأول مرة في حياتهم.



جدير بالذكر أنه فور ظهور مشكلة الاخوة الثلاثة بالإعلام قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للتكفل بالحالات الثلاث حيث قامت جمعية صناع الخير بتوفير كافة المصاريف اللازمة لعمليات زرع القرنية للشباب الثلاثة كما قامت بإعادة بناء وفرش المنزل المقيمين به.



