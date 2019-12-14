الدوري الألماني| بايرن ميونخ يمطر شباك بريمن ودورتموند يتغلب على ماينز

حقق نادي بايرن ميونخ فوز كبير على نظيره فيردر بريمن بعد تأخره بهدف واستطاع التغلب عليه بنتيجة 6 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني.





وعزز بوروسيا دورتموند تواجده بين الكبار عبر الفوز الساحق على مضيفه ماينز 4 /صفر.





وفي مباريات أخرى فاز كولن على ضيفه باير ليفركوزن 2 /صفر وفاز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورج 1 /صفر وتعادل بادربورن مع يونيون برلين 1 /1.





ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 31 نقطة قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه فولفسبورج، ويحل لايبزج في مركز الوصيف برصيد 30 نقطة قبل مباراته في وقت لاحق اليوم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف.





ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.





وعلى ملعب أوبل أرينا، جاءت رباعية دورتموند بتوقيع ماركو رويس وجادون سانشو وثورجان هازارد ونيكو شولز في الدقائق 32 و66 و69 و84.





وعلى ملعب أليانز أرينا، توهج البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين ليقود بايرن لانتصار كاسح على بريمن.





وتقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بواسطة مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا ثم رد بايرن بهدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كوتينيو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.





ونصب بايرن السيرك في الشوط الثاني وأحرز أربعة أهداف تكفل كوتينيو بهدفين منها في الدقيقتين 63 و78 وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 72 وتكفل البديل توماس مولر بالهدف الأخر في الدقيقة 75.





وبدأت المباراة سريعة منذ انطلاقها وسيطر فيردر بريمن على مجريات اللعب في اللعب في الدقائق الأولى لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس مانويل نوير.





وبمرور الوقت بدأ بايرن يفرض هيمنته على اللقاء وكاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة السابعة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ييري بافلينكا حارس بريمن تصدى له ببراعة.





ولاحت فرصة أخرى خطيرة لبايرن في الدقيقة 14 عبر عرضية متميزة من سيرجي نابري قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأس رائعة لكن بافلينكا حول الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.





وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا في منتصف الملعب لينطلق بالكرة صوب المرمى البافاري ويراوغ جيروم بواتينج قبل أن يطلق تسديدة رائعة بعيدة المدى عرفت طريقها لشباك نوير معلنا عن الهدف السابع له في الموسم الحالي.





وحاول بايرن أن يستعيد توازنه سريعا من أجل الرد بهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن هجمات الفريق لم ترتقي للغة الخطورة على مرمى بافلينكا.





وكان ليفاندوفسكي قريبا من معادلة النتيجة لبايرن قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طولية من فيليب كوتينيو ولكن بافلينكا خرج من مرماه في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.





واهدر ليفاندوفسكي هدفا لا يضيع لبايرن في الدقيقة 39 بعدما انفرد تماما بمرمى بافلينكا لكن حارس بريمن تفوق على نفسه وأبعد الخطر قبل أن يتدخل مرة أخرى وينقذ مرماه من تسديدة قوية لكوتينيو.





وكاد ليون جوريتسكا أن يرد بهدف لبايرن قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة لمست قدم أحد المدافعين في اللحظة الأخيرة وخرجت لضربة ركنية.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك كوتينيو التعادل للنادي البافاري بعد تمريرة من نابري وصلت له على خط المرمى ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.





وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن مستغلا تمريرة رائعة من كوتينيو.





ومرت أول عشر دقائق من الشوط الثاني دون أي تغيير في النتيجة مع ميل الأفضلية لصالح بايرن ميونخ.





وواصل كوتينيو تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة طولية من ديفيد الابا داخل منطقة الجزاء ليسدد من فوق بافلينكا إلى داخل الشباك.





واوشك جوريتسكا على تسجيل الهدف الرابع لبايرن عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.





ورد بريمن بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من ماكسميليان إيجيشتين لكن الكرة مرت بجوار الشباك مباشرة.





وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72 بعدما تبادل التمرير مع توماس مولر قبل أن يسدد بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء في الشباك معلنا عن هدفه الثامن عشر هذا الموسم.





ووضع البديل مولر بصمته على المباراة وسجل الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 75 مستغلا تمريرة جديدة رائعة من نجم المباراة الأول كوتينيو قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.





ونال كوتينيو لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والسادس لبايرن في الدقيقة 78 بتسديدة مذهلة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليمنى لبريمن.



