Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدوري الألماني| بايرن ميونخ يمطر شباك بريمن ودورتموند يتغلب على ماينز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق نادي بايرن ميونخ فوز كبير على نظيره  فيردر بريمن بعد تأخره بهدف واستطاع التغلب عليه بنتيجة 6 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

وعزز بوروسيا دورتموند تواجده بين الكبار عبر الفوز الساحق على مضيفه ماينز 4 /صفر.

وفي مباريات أخرى فاز كولن على ضيفه باير ليفركوزن 2 /صفر وفاز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورج 1 /صفر وتعادل بادربورن مع يونيون برلين 1 /1.

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 31 نقطة قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه فولفسبورج، ويحل لايبزج في مركز الوصيف برصيد 30 نقطة قبل مباراته في وقت لاحق اليوم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف.

ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وعلى ملعب أوبل أرينا، جاءت رباعية دورتموند بتوقيع ماركو رويس وجادون سانشو وثورجان هازارد ونيكو شولز في الدقائق 32 و66 و69 و84.

وعلى ملعب أليانز أرينا، توهج البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين ليقود بايرن لانتصار كاسح على بريمن.

وتقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بواسطة مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا ثم رد بايرن بهدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كوتينيو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونصب بايرن السيرك في الشوط الثاني وأحرز أربعة أهداف تكفل كوتينيو بهدفين منها في الدقيقتين 63 و78 وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 72 وتكفل البديل توماس مولر بالهدف الأخر في الدقيقة 75.

وبدأت المباراة سريعة منذ انطلاقها وسيطر فيردر بريمن على مجريات اللعب في اللعب في الدقائق الأولى لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس مانويل نوير.

وبمرور الوقت بدأ بايرن يفرض هيمنته على اللقاء وكاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة السابعة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ييري بافلينكا حارس بريمن تصدى له ببراعة.

ولاحت فرصة أخرى خطيرة لبايرن في الدقيقة 14 عبر عرضية متميزة من سيرجي نابري قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأس رائعة لكن بافلينكا حول الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا في منتصف الملعب لينطلق بالكرة صوب المرمى البافاري ويراوغ جيروم بواتينج قبل أن يطلق تسديدة رائعة بعيدة المدى عرفت طريقها لشباك نوير معلنا عن الهدف السابع له في الموسم الحالي.

وحاول بايرن أن يستعيد توازنه سريعا من أجل الرد بهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن هجمات الفريق لم ترتقي للغة الخطورة على مرمى بافلينكا.

وكان ليفاندوفسكي قريبا من معادلة النتيجة لبايرن قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طولية من فيليب كوتينيو ولكن بافلينكا خرج من مرماه في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

واهدر ليفاندوفسكي هدفا لا يضيع لبايرن في الدقيقة 39 بعدما انفرد تماما بمرمى بافلينكا لكن حارس بريمن تفوق على نفسه وأبعد الخطر قبل أن يتدخل مرة أخرى وينقذ مرماه من تسديدة قوية لكوتينيو.

وكاد ليون جوريتسكا أن يرد بهدف لبايرن قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة لمست قدم أحد المدافعين في اللحظة الأخيرة وخرجت لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك كوتينيو التعادل للنادي البافاري بعد تمريرة من نابري وصلت له على خط المرمى ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن مستغلا تمريرة رائعة من كوتينيو.

ومرت أول عشر دقائق من الشوط الثاني دون أي تغيير في النتيجة مع ميل الأفضلية لصالح بايرن ميونخ.

وواصل كوتينيو تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة طولية من ديفيد الابا داخل منطقة الجزاء ليسدد من فوق بافلينكا إلى داخل الشباك.

واوشك جوريتسكا على تسجيل الهدف الرابع لبايرن عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

ورد بريمن بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من ماكسميليان إيجيشتين لكن الكرة مرت بجوار الشباك مباشرة.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72 بعدما تبادل التمرير مع توماس مولر قبل أن يسدد بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء في الشباك معلنا عن هدفه الثامن عشر هذا الموسم.

ووضع البديل مولر بصمته على المباراة وسجل الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 75 مستغلا تمريرة جديدة رائعة من نجم المباراة الأول كوتينيو قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

ونال كوتينيو لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والسادس لبايرن في الدقيقة 78 بتسديدة مذهلة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليمنى لبريمن.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليخرج بايرن فائزا بنصف دستة أهداف.
Advertisements

أخبار تهمك

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 6 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ أقل من ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

07:09 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: سمير سيف.. "المجدد الذى اختار الصعب"

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

DMCA.com Protection Status