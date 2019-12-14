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الصين توافق على شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار ضمن اتفاق تجاري

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس على اتفاق تجاري مبدئي مع الصين لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة على بكين منتصف الشهر الجاري تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار.


ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق، الذي عرضه مستشارون تجاريون على الرئيس الأمريكي يتضمن تعهدات صينية بشراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، ويخفض رسوما أخرى قائمة.


ووافقت بكين على شراء سلع زراعية أمريكية قيمتها 50 مليار دولار في 2020، يما يعادل مثلي ما اشترته في 2017، أي قبل اندلاع النزاع التجاري.


وصرح ترمب أول أمس في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أوشكنا على توقيع صفقة كبرى مع الصين، هم يريدونها ونحن أيضا".


من جهتها، أكدت الصين أن مفاوضات المرحلة الأولى للتجارة مع الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا، وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني، أن بلاده ترحب بدخول الخدمات والمنتجات الأمريكية إلى أسواقها. وأضاف أن بلاده وواشنطن اتفقتا على إطار المرحلة الأولى لاتفاق للتجارة، وأن الصين ستزيد وارداتها من الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والزراعة والمستحضرات الطبية والخدمات المالية.


وشددت وزارة الخارجية الصينية التزامها بحل القضايا العالقة مع الولايات المتحدة، لكن الاتفاق يجب أن يعود بالنفع على الطرفين.


وذكر نائب وزير المالية الصيني، أن واشنطن قررت إلغاء رسوم جمركية كان من المقرر أن يبدأ سريانها غدا الأحد، وأن الولايات المتحدة وعدت بإلغاء رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية، مضيفا أن اتفاق التجارة سيعزز الثقة بالأسواق العالمية.


وأفادت مصادر أمريكية أن واشنطن حددت شروطها للجزء الأول، ما يطلق عليه "الاتفاق المرحلي"، عارضة تعليق بعض الرسوم على السلع الصينية وخفض أخرى في مقابل شراء بكين مزيدا من السلع الزراعية الأمريكية.وقفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأمريكي وصعدت الأسهم الصينية بقوة أمس بفعل تلك الأنباء.


وقال مسؤول في مجتمع الأعمال الأمريكي في بكين إنه ينظر إلى كل ذلك باعتباره أقرب إلى "عرض نهائي" وافق عليه ترمب لكن بكين لم تؤكده بعد.

 

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الكلمات المفتاحية

زير المالية حروب تجارية امريكا والصين اتفاق تجاري مع الصين

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