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تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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اجتمع الدكتورخالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، برؤساء الاقسام، اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة الخطوات التنفيذية نحو تحول برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بالكلية الي نظام الساعات المعتمدة.

حيث قدمت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عرضا تفصيليا عن أهمية التحول الي نظام الساعات المعتمدة في برامج الدراسات العليا، وما تم انجازه حتي الآن في القواعد والإجراءات الخاصة بالقبول، التسجيل، الحذف، الإضافة والالغاء.

كما عرضت سيادتها التغيرات التي تم ادخالها علي اللائحة المالية لبرنامج الساعات المعتمدة، كما تطرقت سيادتها الي عرض تحليلى للبرامج الحالية علي مستوي الدبلومات، الماجستير والدكتوراه سواء الأكاديمية او المهنية والبرامج المقترح إضافتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وبما يسمح بوجود برامج بينية بين كليات الجامعة كخطوة تمهيدية للشراكات عل المستوى الاقليمى والدولى. 

كما قدمت خطة تنفيذية استرشادية للاقسام العلمية حتي يتسني الانتهاء من اللائحة بشكل كامل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات نحو التقدم باللائحة الجديدة للجنة قطاع الدراسات التجارية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة صدور القرار الوزاري بالموافقة بالبدء فيها من العام الدراسى القادم ان شاء الله، كما تم فتح باب النقاش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا الشأن.

تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
تجارة عين شمس تناقش التحول لنظام الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
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