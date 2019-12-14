قرقاش: قطر تسعى لحل الأزمة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث

أعلن الدكتور أنو قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم السبت علي حسابه علي موقع تويتر، عن خطة قطر الدنيئة، موضحاً أن التسريبات القطرية الأخيرة، تفضح هدف الدوحة بشان سعيها لحل الأزمة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث، سعياً إلي شق الصف والتهرب من الإلتزامات.

من جانبها، أعلنت الرياض، أنها تقوم جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.