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مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الثالث بالدقهلية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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لقيت طالبة ثانوى مصرعها، اليوم السبت، على أثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل فى مدينة شربين فى محافظة الدقهلية.
 
وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بوصول منار طلعت مصطفى يوسف كشكة 17 طالبة بالصف الثانى الثانوى العام ومقيمة شربين لمستشفى شربين المركزى جثة هامدة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث شربين لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الفتاة على أثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث لمنزلها.

وبسؤال والدتها عفاف محمود إبراهيم الشربينى 45 سنة ربة منزل ومقيمة شربين قرر ت إختلال توازن نجلتها أثناء نششر الغسيل ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاتها لوم تشتبه جنائيا فى الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان الطالبة.


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