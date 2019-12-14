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ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل برشلونة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:54 م
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ميسي
ميسي
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وتقدم أوريازابال لصالح سوسيداد بالهدف الأول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم تعادل أنطوان جريزمان للبلوجرانا في الدقيقة 38، ومنح سواريز التقدم لأول مرة لبرشلونة في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل إيزاك لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أمس الجمعة بمواجهة بين ألافيس وليجانيس وانتهت إيجابيًا بهدف لكل منهما، واستكملت اليوم مباريات الجولة حيث حقق ليفانتي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة والانفراد بصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه ريال مدريد، بفارق نقطة وحيدة، حيث يخوض الأخير مباراة قوية أمام فالنسيا مساء غدٍ الأحد لحساب نفس الجولة، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة، بالمركز الرابع.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال سوسيداد وبرشلونة بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- برشلونة 35 نقطة.
2- ريال مدريد 34 نقطة.
3- إشبيلية 31 نقطة.
4- ريال سوسيداد 28 نقطة.
5- خيتافي 27 نقطة.
6- أتليتك بلباو 26 نقطة .
7- أتليتكو مدريد 26 نقطة.
8- فالنسيا 26 نقطة.
9- غرناطة 24 نقطة.
10- أوساسونا 23 نقطة.
11- ليفانتي 23 نقطة.
12- ريال بيتيس 22 نقطة.
13- فياريال 19 نقطة.
14- ألافيس 19 نقطة.
15- بلد الوليد 19 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- مايوركا 14 نقطة.
18-سلتا فيجو 13 نقاط.
19- ليجانيس 10 نقاط.
20- إسبانيول 9 نقاط.
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