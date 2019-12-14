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صلاح ملك متوج على عرش ليفربول .. واتفورد الضحية المفضلة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالقادر عرابي
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قد النجم الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي فريقه لفوز جديد في الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد بهدفين دون رد، في المواجهة التي شهدها ملعب أنفيلد رود في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبصم الفرعون المصري على هدفي المباراة في الدقيقتين 38، 90 ليقود فريقه لتعزيز صدارته، ومواصلة مسيرته نحو لقب البريميرليج هذا الموسم.

صلاح يتفوق على أساطير ليفربول

أصبح سجل صلاح مع ليفربول بهدفي اليوم 84 هدفاً خلال 126 مباراة، مع صناعة 30 هدفاً، ليتجاوز صلاح رقم نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي لويس سواريز، الذي سجل 82 هدفاً و 30 تمريرة حاسمة خلال 133 مبارة خاضها بقميص الريدز.

صلاح الأعلى تهديفياً منذ إنضمامه لليفربول

وأضاف صلاح هدفاه رقم 39 على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي منذ قدومه في صيف عام 2017، لصبح الأعلى تهديفياً على مستوى الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه للريدز قادماً من روما، في إحصائية تبرز القيمة التهديفية لصلاح ومدى إستمراريته في التألق، ودحض نظرية "رجل الموسم الواحد".

القدم اليمنى تعمل

وخلال آخر مواجهتين للفريق أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي وأمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، سدد صلاح 16 تسديدة منها 6 تسديدات على المرمى، وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدف أمام سالزبورج وهدفين أمام واتفورد، وجميع أهداف صلاح الثلاثة الأخيرة بالقدم اليمني.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول وواتفورد

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