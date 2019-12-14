صلاح ملك متوج على عرش ليفربول .. واتفورد الضحية المفضلة

قد النجم الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي فريقه لفوز جديد في الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد بهدفين دون رد، في المواجهة التي شهدها ملعب أنفيلد رود في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبصم الفرعون المصري على هدفي المباراة في الدقيقتين 38، 90 ليقود فريقه لتعزيز صدارته، ومواصلة مسيرته نحو لقب البريميرليج هذا الموسم.





صلاح يتفوق على أساطير ليفربول





أصبح سجل صلاح مع ليفربول بهدفي اليوم 84 هدفاً خلال 126 مباراة، مع صناعة 30 هدفاً، ليتجاوز صلاح رقم نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي لويس سواريز، الذي سجل 82 هدفاً و 30 تمريرة حاسمة خلال 133 مبارة خاضها بقميص الريدز.





صلاح الأعلى تهديفياً منذ إنضمامه لليفربول





وأضاف صلاح هدفاه رقم 39 على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي منذ قدومه في صيف عام 2017، لصبح الأعلى تهديفياً على مستوى الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه للريدز قادماً من روما، في إحصائية تبرز القيمة التهديفية لصلاح ومدى إستمراريته في التألق، ودحض نظرية "رجل الموسم الواحد".





القدم اليمنى تعمل



