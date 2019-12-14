شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي وقرينته إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بصحبة قرينته السيدة نتصار السيسي.



وتبدأ، بعد قليل، فعاليات منتدى شباب العالم، مساء اليوم السبت، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، بمدينة شرم الشيخ.

