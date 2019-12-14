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الاستخبارات التركية تستولى علي ملفات معارضين لأردوغان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن أن الاستخبارات التركية استولت على 4 آلاف ملف تخص معارضين لنظام رجب طيب أردوغان، طلبوا اللجوء إلى ألمانيا.

ونقلت صحيفة "نويه فيستفيلشا" الألمانية، عن "برو أزول" الألمانية غير الحكومية الداعمة للاجئين، أن هذه الخطوة تمت بعد اعتقال محامي السفارة الألمانية في أنقرة، سبتمبر الماضي، فيما طالب حزب الخضر (يسار) بوقف ترحيل أي طالب لجوء تركي لبلاده.

بينما، نقلت الصحيفة عن مذكرة أعدها مكتب الشرطة الجنائية الألماني، وقدمت لبرلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، أن ملفات 265 لاجئاً تركياً على الأقل، يقيمون الآن في الولاية، باتت في أيدي الاستخبارات التركية، بعد اعتقال المحامي يلماز س.

ومن جانبه، قال النائب عن حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا والخبير في شؤون الهجرة واللجوء، بريفان ايماز، للصحيفة، إن "عدد ملفات اللاجئين الأتراك المقيمين حالياً في الولاية، ووقعت ملفاتهم في أيدي الاستخبارات التركية، أكثر من 265 ملفاً".

وأكد علي أنه: "يجب وقف أي عمليات ترحيل لطالب لجوء تركي، رفضت السلطات الألمانية طلبه، حتى لا يتعرض للاعتقال على يد نظام أردوغان".

 بينما أعلنت الخارجية الألمانية الشهر الماضي، أن "يلماز س" اعتقل في تركيا، منذ سبتمبر الماضي، دون أن توضح أسباب الاعتقال.

إلا أن وسائل إعلام ألمانية منها مجلة "دير شبيجل"، ذكرت أن المحامي التركي، الذي يملك معلومات عن طالبي لجوء أتراك، متهم بـ"التجسس".

ويملك المحامي المعتقل ملفات تخص معارضين بينهم العديد على صلة بالداعية التركي المقيم في واشنطن عبدالله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بتدبير الانقلاب المزعوم، قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال الفترة الماضية، وفق دير شبيجل.

ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، لجأ آلاف المعارضين الأتراك وأعضاء ينتمون لحركة الداعية عبدالله غولن، إلى ألمانيا، هرباً من قمع النظام التركي.

 

 

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الكلمات المفتاحية

ملفات معارضين الاستخبارات التركية اردوغان

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