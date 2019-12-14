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محمد حمزة: مصر تتميز بالبعد الاستراتيجي والجغرافي ودولة صاحبة قرار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:50 م
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الدكتور محمد حمزة الحسيني
الدكتور محمد حمزة الحسيني
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الصناعة عبارة عن قطاعات تُقسم إلى "صغيرة ومتوسطة وثقيلة"، مشيرا إلى أن الصناعات الثقيلة هي أقوى الصناعات ولها فائدة كبيرة ولكن على المدى البعيد ولابد من وجود تمويل دائم لها وتسهيلات حتى يكون لها مردود على الدولة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر فضائية "نايل لايف"، مساء اليوم السبت، أن المستثمرين الصغار أو المستثمرين المتوسطين يواجهون عدة مشكلات في الصناعات المتعددة الأخرى، لأن الدول مرت بعدة مراحل وتم محاكاة الدولة المصرية من دولة مصنعة قوية، مشيرا إلى أن سبب تسمية أمريكا بأقوى دولة في العالم يرجع إلى اقتصادها القوي وصناعة الحديد والصناعات الثقيلة لأنها الدولة الأولى في العالم من حيث الصناعات الثقيلة.

وأوضح أنه كلما تقدمت الدولة مراحل في الصناعة وأصبح لها نقاط تصدير في جميع دول العالم أصبحت لها مكانة عالمية وأصبح لها قرارار سياديا، مشيرا إلى أن مصر تتميز بالبعد الاستراتيجي والجغرافي والإقليمي الذي يجعلها دولة اقتصادية كبيرة وصاحبة قرار سيادي.

وأشار إلى أن مصر كانت حتى عام 2014 دولة استهلاكية وأصبحت تستهلك بمقدار 86.4% من المستلزمات والمتطلبات اليومية من الخارج.
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الكلمات المفتاحية

الصناعة في مصر الدكتور محمد حمزة الحسيني اخبار مصر

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