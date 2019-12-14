صور السيسي ولافتات تحيا مصر.. تزين منتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ



يذكر أن فكرة منتدى شباب العالم انطلقت في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية في 2017، حيث تبناها الرئيس السيسي ليكون فرصة للشباب لعبروا عن رأيهم وأفكارهم من مختلف دول العالم.



وقد حظيت النسحتين الماضيتين من المنتدى بإشادة عالمية واسعة، وصلت إلى تسليط مجلس حقوق الإنسان الدولي الضوء على ما أسفر عنه منتدى شباب العالم بمصر، كما نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جينيف جلسة بعنوان الشباب الأفريقي والتنمية المستدامة بحضور مثلين من شباب العالم.



كما اهتمت كثير من القنوات العالمية باالحديث عن المنتدى والوفود الشبابية المشاركة، حيث أصبح منتدى شباب العالم جسر للتواصل بين الشباب وكبار صانعي القرار.



حمل الشباب في منتدى شباب العالم صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخرون حملوا صورة مدون عليها تحيا مصر.