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الجيش الليبي الليبي يسقط طائرة تركية بدون طيار قرب طرابلس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أكد الجيش الوطني الليبي أن أجهزته الدفاعية أسقطت طائرة تركية بدون طيار على بعد 11 كم خارج طرابلس، وفق ما أوردته قناة العربية اليوم السبت.

يتقدم الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه الجنرال خليفة حفتر نحو طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، بدعم من القوات الروسية.

وقبل سقوط الطائرة بدون طيار، أكد الجيش الوطني الليبي أنه قد أحرز تقدمًا جنوب طرابلس، وفقًا لقناة العربية ، وأن قواته تقدمت في عدة اتجاهات في المنطقة الغربية.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي أنه سيطر على معسكر اليرموك وهو ثكنات في جنوب طرابلس تحولت بين الجيش الوطني الليبي والسيطرة على الجيش الوطني النيجيري عدة مرات منذ بدء النزاع الحالي في أبريل ، وكذلك معسكر حمزة العسكري

وقالت العربية إن الاشتباكات العنيفة اندلعت في وقت سابق يوم السبت إلى الجنوب من طرابلس.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الجيش الوطني الليبي صورًا للمقاتلين في طرابلس يتلقون تدريبات على كيفية تشغيل المركبات العسكرية التركية، وفقًا لما كتبته.

وأضافت أن المقاتلين من إدلب في سوريا والتي تسيطر عليها حاليًا الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، كانوا في الخطوط الأمامية في طرابلس في ذلك الوقت، زاعمين أن لهم صلات بجبهة النصرة وبالتالي تنظيم القاعدة.

بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والحكومة الوطنية بإعادة تعريف الحدود البحرية للبلاد الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى ليبيا إذا تقدمت بطلب من الجيش الوطني الليبي بقيادة فايز السراج.

قال وزير الخارجية التركي مفلوت تشافوسوغلو يوم السبت إن الجيش الوطني لم يتقدم بعد بأي طلب للقوات.
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ليبيا طرابلس طائرة بدون طيار تركيا الجيس الليبي

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