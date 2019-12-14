Advertisements
Advertisements
Advertisements

اكتشاف علاج للسرطان واغتيالات.. أبرز توقعات ماغي فرح لعام 2020 (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:49 م
Advertisements
ماغي فرح
ماغي فرح
داليا الحسين
Advertisements
توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح أن يكون العام الجديد 2020 عام مصيري سيشهد حدث كبير واستثنائي فلكي وهو جمع 3 كواكب أساسية في برج الجدي، مشيرة إلى أن هذه الحادثة لم تتكرر منذ آلاف السنوات وسوف تؤثر على الجميع.

وقالت "فرح"، عبر مقطع فيديو قائلة إن الحكومات والأسواق المالية، سوف تشهد انهيارا كبيرًا، وصراعات عالمية واحتجاجات شعبية وسيحمل عام 2020 القادم مفاجآت تتعلق بالهجرة.

وأضافت أن هذا العام يعتبر أكثر خطرًا من عام 2019 المقبل، لأنه حمل عنف وصدامات عنيفة وسوف تفضح بعض المؤامرات، متابعة "المرحلة الواقعة بين 17 فبراير و31 مارس ستكون مسرحًا لقرارات مھمة تتخذ".

وتابعت: "سوف تسقط رؤوس كبيرة وتتأثر الأوضاع الاقتصادية، كما أن شهر مارس يشير إلى اغتيالات وثورة على السلطة، وتشكيل خطرًا على الأمن، كما سيحدث انقلابات في عالم المعلوماتية والتكنولوجية، وسيكتشف علاج نهائي لمرض السرطان بين عامي 2020 و2021".

وتوقعت أن نشهد حالة استثنائية في العالم قد تكون حروب في بعض البلدان أو اغتيال، وتبادل شتائم في العالم بين الرجال السياسيين او البلدان، بكلمات نابية مقصود" وستستمر هذه الأجواء لبداية عام 2021، بالإضافة إلى كوارث طبيعية سيكون من ضمنها حرائق ضخمة كالتي شاهدناها خلال عام 2019 وفيضانات وزلازل، كما أن سيكون هناك حدث مهم في أمريكا أو فرنسا، وحدوث ثورات نقدية وتقشف عالمي بسبب تراكم وسوء الأوضاع الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماغي فرح علاج سرطان توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 4 ساعات

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

مظاهرات واحتجاجات بولاية شمال دارفور الفاشر

إيمان كمال تكتب: عام الخروج من الأزمات.. توقعات ماغي فرح لنجوم السياسة والفن والرياضة في 2019

الاثنين المقبل.. "طب الإسكندرية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

ماجي بوغصن تتعرض لسرقة أوراقها الثبوتية بعد استئصال الورم برأسها!

بعد مرضها.. ماغي بو غصن تعلن خوضها السباق الرمضاني المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

04:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: أحْبِب وافعَل ما تشاء

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إنقاذ كرامة المواطن المصرى يبدأ من بورسعيد

DMCA.com Protection Status