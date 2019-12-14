اكتشاف علاج للسرطان واغتيالات.. أبرز توقعات ماغي فرح لعام 2020 (فيديو)

توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية ماغي فرح أن يكون العام الجديد 2020 عام مصيري سيشهد حدث كبير واستثنائي فلكي وهو جمع 3 كواكب أساسية في برج الجدي، مشيرة إلى أن هذه الحادثة لم تتكرر منذ آلاف السنوات وسوف تؤثر على الجميع.



وقالت "فرح"، عبر مقطع فيديو قائلة إن الحكومات والأسواق المالية، سوف تشهد انهيارا كبيرًا، وصراعات عالمية واحتجاجات شعبية وسيحمل عام 2020 القادم مفاجآت تتعلق بالهجرة.



وأضافت أن هذا العام يعتبر أكثر خطرًا من عام 2019 المقبل، لأنه حمل عنف وصدامات عنيفة وسوف تفضح بعض المؤامرات، متابعة "المرحلة الواقعة بين 17 فبراير و31 مارس ستكون مسرحًا لقرارات مھمة تتخذ".



وتابعت: "سوف تسقط رؤوس كبيرة وتتأثر الأوضاع الاقتصادية، كما أن شهر مارس يشير إلى اغتيالات وثورة على السلطة، وتشكيل خطرًا على الأمن، كما سيحدث انقلابات في عالم المعلوماتية والتكنولوجية، وسيكتشف علاج نهائي لمرض السرطان بين عامي 2020 و2021".



وتوقعت أن نشهد حالة استثنائية في العالم قد تكون حروب في بعض البلدان أو اغتيال، وتبادل شتائم في العالم بين الرجال السياسيين او البلدان، بكلمات نابية مقصود" وستستمر هذه الأجواء لبداية عام 2021، بالإضافة إلى كوارث طبيعية سيكون من ضمنها حرائق ضخمة كالتي شاهدناها خلال عام 2019 وفيضانات وزلازل، كما أن سيكون هناك حدث مهم في أمريكا أو فرنسا، وحدوث ثورات نقدية وتقشف عالمي بسبب تراكم وسوء الأوضاع الاقتصادية.

