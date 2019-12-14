خالد سليم يستقبل الشتاء بإطلالة شبابية عبر "إنستجرام"





وتدور أحداث المسلسل حول، حبيبة "عازفة القيثار"، وجدت نفسها في موقف حرج، بعد ما أخبرتها ابنتها أنها شهدت على جريمة قتل "تيمور الهوارى"، والتى فعلها زوجها عمر وتسعي حبيبة لمعرفة الحقيقة .

يشارك الفنان خالد سليم، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر "سليم"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .وظهر "خالد"، بإطلالة مميزة، حيث ارتدا جاكت رصاصي، وتيشرت أوف وايت، وارتدى بنطلون نبيتي، وأيضا طاقية نبيتي، وكان مهتما بالاكسسورات حيث لبس حظاظة، وساعة بني، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على صورته .وعلق الفنان خالد سليم: "الموسم المفضل أخيرًا وصل، مرحباً بالشتاء".شارك الفنان خالد سليم في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع عدد كبير من النجوم أبرزهم درة، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، حازم سمير، اشرف ذكى، اخراج منال الصيفي، تأليف انجى علاء.