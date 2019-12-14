منتدى شباب العالم.. أعلام الدول تزين قاعة الجلسة الافتتاحية



هذا وسينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، وتحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر، ويشارك في النتدى أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من 196 دولة.



وسيعقد على مدار أيام المنتدى بشرم الشيخ عدة جلسات، سيناقش خلالها قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية، وتمكين المرأة، والاتحاد من أجل المتوسط.



يستعد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، لانطلاق فعاليات المنتدى، وهم يحملون أعلام بلادهم، حيث تتنوع الأعلام في سماء قاعة المنتدى.