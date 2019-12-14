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بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ بحضور السيسي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
أمنية فوزي
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نقدم لكم بثا مباشرا، للجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت.

وتبدأ، بعد قليل، فعاليات منتدى شباب العالم، مساء اليوم السبت، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، بمدينة شرم الشيخ.
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