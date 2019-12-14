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كورة لايف alsaad مشاهدة مباراة السد ومونتريال بث مباشر يلا شوت رابط السد beIN SPORTS المفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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خوض فريق السد القطري ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الدور الثاني من البطولة المقامة حاليًا في قطر.

ويسعى فريق السد للفوز في مباراة اليوم أمام مونتيري، رغم صعوبة المهمة بحثا عن التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه عندما تأهل للدور نصف النهائي في عام 2011 باليابان وحصل وقتها على الميدالية البرونزية.

ونجح السد في حجز مقعده بربع النهائي بصعوبة، بعد تخطي عقبة فريق هينجين سبورت من كاليدونيا بطل أوقيانوسيا بالفوز عليه 3-1 بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعول الفريق القطري على مجموعة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم أكرم عفيف المتوج مؤخرا بلقب أفضل لاعب في آسيا 2019، وعبدالكريم حسن أفضل لاعب في آسيا 2018، والإسباني جابي فرنانديز، بالإضافة إلى حسن الهيدوس قائد الفريق والجزائري بغداد بونجاح.

ومن جانبه، يأمل فريق مونتيري المكسيكي في عبور عقبة السد صاحب الأرض والجمهور، والتأهل للدور نصف النهائي للمرة الثانية بعد أن حقق ذلك عام 2012 ونجح في الحصول على المركز الثالث.


موعد مباراة السد ومونتيري
تنطلق مباراة السد ومونتيري في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السد ومونتيري
تذاع مباراة السد ومونتيري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت 1، الكاس 3، الكاس 6.

معلقو مباراة السد ومونتيري
يعلق على مباراة السد ومونتيري، يوسف سيف بقناة بي إن سبورت 1، وخليل البلوشي بقناة الكاس 3، ومحمد السعدي قناة الكاس 6.
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