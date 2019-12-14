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الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الترجي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنتهت منذ قليل، المقابلة التي جمعت كل من الترجي الرياضي التونسي و نادي الهلال السعودي، بفوز هذا الأخير على 'أبناء باب سويقة' بنتيجة هدف لصفر.

وقد جاء هدف الهلال من أقدام الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالدقيقة 73 من زمن اللعب، ليتأهل وزملائه إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الشوط الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يقتنص غوميز الهدف الوحيد لفريقه، الذي أنهى اللقاء منقوصا إثر طرد الحكم للاعب محمد كانو في الدقيقة 85.
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