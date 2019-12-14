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هدافي الدوري الإنجليزي اليوم بعد هدفي محمد صلاح

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:14 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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اقتحم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد تسجيله هدفين في مرمي واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر البطولة الإنجليزية.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد تسجيل هدفين في مرمي واتفورد:

جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي 16 هدف.

تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي برصيد 11 هدف.

بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال برصيد 11 أهداف.

ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد 10 أهداف.

سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي 9 أهداف.

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.

ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.

هاري كين مهاجم نادي توتنهام برصيد 9 أهداف.

تيمو بوكي مهاجم نادي نورويتش سيتي 9 أهداف.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح استطاع أن يفوز علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول بهذه النتيجة استمر نادي ليفربول في احتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بينما ظل نادي واتفورد في المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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