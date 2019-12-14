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الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسوسيداد "2-1"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر برشلونة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، في إطار الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
- موعد مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.
- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الإسبانية.
- يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف KORALIVE.
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