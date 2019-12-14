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فوز الماظة وبهتيم والعبور وتعادل الشمس والشرطة وسقوط بنها في القسم الثالث

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:09 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية عن تعادل مثير فريق الشمس مع فريق السكة الحديد بهدف لكل منهما.

شهد الشوط الأول تقدم فريق الشمس بهدف للاعب عمرو ابراهيم في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وتعادل فريق السكة في الدقيقة 10 من الشوط الثاني عن طريق محمد رمزي.


وخاض فريق الشمس اللقاء بشكيل تكون من : محمود عبد العزيز،عمرو ابراهيم، حازم حسنى، أحمد حسن، محمد السيد، معاذ مؤمن،عمرو أحمد، وليد حسن،حسام صلاح، مصطفى شفيق، وتواجد في البدلاء : محمد سامح، حازم ابراهيم،ايهاب عمرو، محمود جمال، محمد خالد، عصام علاء، كريم سعيد.

وخاض فريق السكة بشكيل ضم : محمد جمال، حازم شعيب، أحمد علي، وحسن بشندى، محمد عبد الفتاح شولا، طه زين العابدين، محمد رمزي، عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزى الكاشف، مصطفى جعفر، وفي البدلاء تواجد : ابراهيم شعللها، مصطفى عبد ربه، مصطفى جلال، فتحى مجدى، يوسف عطاي، ياسر رضا، ،محمود سعيد .

وإدار المباراة الحكم أحمد صالح وعاونه تامر سمير مساعد أول، محمد زكي مساعد ثانى٠

وفاز فريق ألماظة بقيادة أحمد علي خارج ملعبة على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم محمد زكي لمصر للتأمين وتعادل أحمد إبراهيم، واستطاع أحمد صفوت من تسجيل هدف الفوز
للماظة ٠

وفاز العبور على المرج بهدف مصطفى نصر في الشوط الثاني، وحقق فريق بهتيم فوزاً كبيراً على فريق سراى القبة بأربعة أهداف نظيفة.

وتغلب فريق البلاستيك على فريق بنها بهدفين نظيفين، وتعادل اتحاد الشرطة مع فريق شباب بطا بهدفين لكل منهما، وتعادل فريق الغابة مع فريق الأميرية بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 27 نقطة
2-شباب بطا 21 نقطة
3- مصر للتأمين 20 نقطة
4- ألماظة19 نقطة
5- الشمس 19 نقطة
6- الغابه 18 نقطة
7- البلاستيك 17 نقطة
8- بهتيم 17 نقطة
9- المرج 17 نقطة
10- الشرطة 15 نقطة
11- العبور 15 نقطة
12-طوخ13 نقطة
13- الأميرية 12 نقطة
14- بنها 9 نقاط
15- سراى القبة 4 نقاط
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