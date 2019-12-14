البابا تواضروس: الكنيسة تعاني من قصور مادي في نظام التعليم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن التعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية له نظامين، نظامي وغير نظامي.



وأوضح "تواضروس" في تصريحات صحفية له، أن التعليم النظامي في الكنيسة هو عن طريق المعاهد اللاهوتية والكليات الإكليريكية وهي تمنح شهادات إتمام التعليم، أما غير النظامي، فهو الوعظ ومدارس الأحد.



وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلًا: "لاحظنا بوجود قصور مالي في مؤسسات التعليم، فطلبنا من الأقباط توجيه تبرعاتهم للمؤسسات التعليمية"، لافتا إلى أننا قد عملنا على تجويد العمل التعليمي.



وأشار إلى أن الكنيسة قد بدأت بمعهد الدراسات القبطية وتم إنشأء استديو للألحان الكنسية، كما تم تجديد المبنى وهكذا.



