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الأهلي يستبعد عاشور من قائمة الفريق لمواجهة الحدود

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استبعاد حسام عاشور قائد الفريق، من القائمة التي تستعد لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتغيب حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الأهلي الجماعي المقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

وشارك في مران الأهلي المسائي 20 لاعبًا وهم شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن.

بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات صباحية بسبب استبعادهم من اللقاء لأسباب فنية وطبية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة لتضم 19 لاعبا، هم..

حراسة المرمى.. شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي

حط الدفاع.. محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان

خط الهجوم.. حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز
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